День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости: UFC 228. Видео боев
UFC 228. Видео боев
Новости: Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Японка Наоми Осака выиграла US Open-2018 (Видео)
Новости: Украинка Авраменко выиграла бронзу ЧМ по пулевой стрельбе
Украинка Авраменко выиграла бронзу ЧМ по пулевой стрельбе
X

Дания - Уэльс в Лиге Наций: Эриксен разобрался со сборной Бэйла

Кристиан Эриксен
08:24 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сборная Дании основным составом спустила сборную Уэльса с Гаретом Бэйлом на землю после победы над Ирландией.

Уэльс после уверенной победы над Ирландией в первом туре Лиги Наций в рамках этого турнира приехал в Данию. Игроки датской сборной после скандала с федерацией страны таки вышли на поле и на классе обыграли валлийцев.

Обзор первого тайма

Подопечные Райана Гиггза, окрыленные успехом первого матча, но, будучи еще не до конца сыгранными, ничего не смогли противопоставить сборной Дании, подготовка которой к матчу вызывает вопросы в связи со скандалом, когда прошлый матч за сборную играли аматоры и футзалисты. Отдых пошел на пользу основе датчан, которые двумя голами главной звезды Кристиана Эриксена дома не оставили шансов валлийцам на положительный результат.

Обзор второго тайма

Гарет Бэйл так и не смог стать результативным лидером команды, хотя и опасность у ворот Шмейхеля исходила практически только от одного его. Ни один из шести ударов по воротам датчан не увенчался успехом.

Обзор всего матча

Дания с победой в первой официальной игре лидирует в группе B4 Лиги Наций, а сборная Уэльса после победы над Ирландией и двумя матчами вторая. Сборную Ирландию в следующее игровое окно по очереди на выезде проэкзаменирует Дания, а затем Уэльс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Лига Наций, Сборная Дании, Сборная Уэльса, УЕФА.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Зинченко прокомментировал победу сборной Украины над Словакией в Лиге наций Кучинский - о первых шагах в футболе, скандальном роспуске "Полтавы" и дебюте в УПЛ Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)

Последние новости

Жирафы и слоны в снегу: Африку накрыл аномальный холод Ситуация в зоне ООС: боевики продолжают вести провокационный огонь Бизнес-гороскоп на неделю, 10-16 сентября: все знаки Зодиака
Сегодня читают в спорте
01 Мораес: Был бы счастлив играть за сборную Украины
02 Защитник сборной Словакии: Не думаю, что это пенальти
03 Наставник сборной Словакии - о поражении от Украины в матче Лиги наций
04 Сборная Украины по пляжному футболу добыла путевку на Европейские игры
05 Франция - Нидерланды в Лиге Наций: обзор и видео голов
Новости сегодня
09:04 Танцы со звездами 2018: Слава Каминская подшутила над участниками шоу
08:54 Вернидуб о матче сборной: Хотели прагматичного футбола - и получили
08:50 Снимки пострадавшего озера от изменения климата (Фото)
08:44 NASA планирует создать сверхмощный телескоп для экзопланет
08:39 В митинге в Москве избили Жириновского
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Полторак: Все танковые бригады ВСУ полностью укомплектованы
Полторак: Все танковые бригады ВСУ полностью укомплектованы
Новости: Погода в понедельник: всю Украину накроют сильные дожди
Погода в понедельник: всю Украину накроют сильные дожди
Новости: В Японии обнаружили свиной грипп: Экспорт свинины приостановлен
В Японии обнаружили свиной грипп: Экспорт свинины приостановлен
Новости: Рецепт дня: грибной суп с баклажанами
Рецепт дня: грибной суп с баклажанами
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь