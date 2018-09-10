Дания - Уэльс в Лиге Наций: Эриксен разобрался со сборной Бэйла

Уэльс после уверенной победы над Ирландией в первом туре Лиги Наций в рамках этого турнира приехал в Данию. Игроки датской сборной после скандала с федерацией страны таки вышли на поле и на классе обыграли валлийцев.

Обзор первого тайма

Подопечные Райана Гиггза, окрыленные успехом первого матча, но, будучи еще не до конца сыгранными, ничего не смогли противопоставить сборной Дании, подготовка которой к матчу вызывает вопросы в связи со скандалом, когда прошлый матч за сборную играли аматоры и футзалисты. Отдых пошел на пользу основе датчан, которые двумя голами главной звезды Кристиана Эриксена дома не оставили шансов валлийцам на положительный результат.

Обзор второго тайма

Гарет Бэйл так и не смог стать результативным лидером команды, хотя и опасность у ворот Шмейхеля исходила практически только от одного его. Ни один из шести ударов по воротам датчан не увенчался успехом.

Обзор всего матча

Дания с победой в первой официальной игре лидирует в группе B4 Лиги Наций, а сборная Уэльса после победы над Ирландией и двумя матчами вторая. Сборную Ирландию в следующее игровое окно по очереди на выезде проэкзаменирует Дания, а затем Уэльс.