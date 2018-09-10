День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости: UFC 228. Видео боев
UFC 228. Видео боев
Новости: Джокович в третий раз выиграл US Open
Джокович в третий раз выиграл US Open
Новости: Украинка Авраменко выиграла бронзу ЧМ по пулевой стрельбе
Украинка Авраменко выиграла бронзу ЧМ по пулевой стрельбе
X

Львовские Карпаты готовятся сменить владельца

ФК Карпаты
12:05 Сегодня Телеграф
sportarena.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Пока владелец Карпат Петр Дыминский находится в розыске, клуб собирается купить семья Гереги.

Согласно сведениям журналиста Сергея Болотникова, Александр и Галина Гереги очень близки к приобретению Карпат.

Как сообщил Болотников в программе ТаТоТаке, Гереги давно присматривались к варианту приобретения Карпат, и вот наконец утрясли детали покупки у нынешних владельцев львовского клуба — Петра Дыминского и Игоря Коломойского, которому принадлежит 50% акций клуба.

Уже несколько дней в Карпатах работают люди, которые проводят оценку собственности и аудит.

Александр и Галина Гереги — совладельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и одни из богатейших людей Украины. В апреле этого года журнал Фокус оценивал состояние семейства Герег в 530 миллионов долларов.

Добавим, что почетный президент Карпат Петр Дыминский по-прежнему находится в розыске. В марте суд избрал Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако с августа прошлого года собственник Карпат пребывает за пределами страны.

18 августа кортеж автомобилей Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла девушка. С самого начала были подозрения, что автомобилем, участвовавшим в аварии, управлял сам владелец Карпат, однако вину на себя взял его охранник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Карпаты Львов, ФК Карпаты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Защитник сборной Словакии: Не думаю, что это пенальти Малиновский: Нам не хватало болельщиков Мораес: Был бы счастлив играть за сборную Украины

Последние новости

Укрпошта значительно повысила тарифы Рвется в сборную: Гладкий в Турции забил гол и отдал голевую 50-летняя певица Шарлин Спитери впервые вышла замуж
Сегодня читают в спорте
01 Защитник сборной Словакии: Не думаю, что это пенальти
02 Мораес: Был бы счастлив играть за сборную Украины
03 Вернидуб о матче сборной: Хотели прагматичного футбола - и получили
04 Наставник сборной Словакии - о поражении от Украины в матче Лиги наций
05 Франция - Нидерланды в Лиге Наций: обзор и видео голов
Новости сегодня
12:28 Брутальная Первая лига: вратарю Прикарпатья сломали ребро
12:05 Экзотические породы собак и редкие виды, которые под угрозой исчезновения (Фото)
11:51 Светлана Тарабарова посвятила новую песню всем мамам (Видео)
11:43 Маникюр 2018: интересные идеи маникюра на каждый день (Фото)
11:40 Моуринью попал в неловкую ситуацию, убегая от фанатов (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: "Спасибо, глава Ким": Трамп похвалил КНДР за парад без ракет
"Спасибо, глава Ким": Трамп похвалил КНДР за парад без ракет
Новости: Погода в понедельник: всю Украину накроют сильные дожди
Погода в понедельник: всю Украину накроют сильные дожди
Новости: Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Рош ха-Шана 2018: Президент поздравил иудеев страны
Новости: Эксперты подсказали, кому нужно проходить 10 тысяч шагов каждый день
Эксперты подсказали, кому нужно проходить 10 тысяч шагов каждый день
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь