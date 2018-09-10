Львовские Карпаты готовятся сменить владельца

Согласно сведениям журналиста Сергея Болотникова, Александр и Галина Гереги очень близки к приобретению Карпат.

Как сообщил Болотников в программе ТаТоТаке, Гереги давно присматривались к варианту приобретения Карпат, и вот наконец утрясли детали покупки у нынешних владельцев львовского клуба — Петра Дыминского и Игоря Коломойского, которому принадлежит 50% акций клуба.

Уже несколько дней в Карпатах работают люди, которые проводят оценку собственности и аудит.

Александр и Галина Гереги — совладельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" и одни из богатейших людей Украины. В апреле этого года журнал Фокус оценивал состояние семейства Герег в 530 миллионов долларов.

Добавим, что почетный президент Карпат Петр Дыминский по-прежнему находится в розыске. В марте суд избрал Дыминскому меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако с августа прошлого года собственник Карпат пребывает за пределами страны.

18 августа кортеж автомобилей Дыминского попал в ДТП, в результате которого погибла девушка. С самого начала были подозрения, что автомобилем, участвовавшим в аварии, управлял сам владелец Карпат, однако вину на себя взял его охранник.