Экс-защитник Динамо стал тренером клуба из Франции

Сенегальский экс-защитник Динамо Пап Диакате возглавил французский клуб Люневилль, выступающий в 5 по рангу дивизионе Франции, сообщает Sportarena со ссылкой на l'Est Républicain.

Диакате перешел в Динамо из французского Нанси в 2007 году, тогда киевляне заплатили за сенегальца 4 миллиона евро.

На контракте в Динамо он находился четыре года, однако дважды сдавался в аренду в Сент-Этьенн и Лион, из-за чего провел за киевлян лишь около полусотни матчей.

В августе 2011 года Диакате был продан в испанскую Гранаду за 4,5 миллиона евро, что на тот момент стало рекордным приобретением клуба.