УЕФА рассмотрит отмену выездного гола

Член исполкома UEFA Сервет Ярдымджы заявил, что ясность в вопросе по поводу отмены выездного гола наступит к октябрю.

"Тренеры подняли важную тему. Я согласен с тем, что выездной гол не должен стоить двух, это звучит здраво. К тому же это очень влияет на тактику команды, особенно если она играет дома. Играя при своих фанатах, приходится слишком много думать о защите, ведь пропущенный гол фактически стоит двух.

UEFA, безусловно, обратит внимание на это предложение, соответствующие комитеты рассмотрят все детали и вынесут проект на голосование исполкома. Мне пока трудно говорить о том, в какие сроки могут быть внесены изменения. Думаю, ясность по этому вопросу наступит до конца сентября".