"Отрастил волосы, потому что было холодно": Виллиан - о выступлениях за Шахтер

Хавбек «Челси» Виллиан, ранее выступавший в Украине за донецкий «Шахтер», рассказал о том, как боролся с холодами в Украине:

«Когда я начинал карьеру в «Коринтианс» в Бразилии, у меня была очень короткая стрижка, но когда я начал играть в Украине, я отрастил волосы и больше не стриг их коротко, потому что там холодно.

И да, у меня нет тату, ни одной. Мне они не нравятся, потому что некоторые говорят, что это больно, а кто-то говорит, что нет, но я боюсь».