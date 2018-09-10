Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Новости спорта: Сегодня состоится целый ряд интересных матчей Лиги наций.
Сегодня состоится целый ряд интересных матчей Лиги наций. Португалия сыграет против сборной Италии, Швеция примет сборную Турции, где главным тренером является экс-наставник Шахтера Мирча Луческу.
Лига наций УЕФА
Расписание матчей:
группа A3
21:45 Португалия - Италия Футбол 2
группа B2
21:45 Швеция - Турция Футбол 1
группа C1
21:45 Шотландия - Албания
группа C4
21:45 Черногория - Литва
21:45 Сербия - Румыния
группа D1
21:45 Андорра - Казахстан
группа D3
21:45 Косово - Фарерские острова
21:45 Мальта - Азербайджан
Напомним, сборная Украины, которая выступает во второй корзине (группа А1) вчера сумела "вырвать" победу в матче со сборной Словакии (1:0), после чего уверенно возглавила свою группу, набрав 6 очей после двух матчей.