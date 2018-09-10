Лига наций: расписание матчей 10 сентября

Сегодня состоится целый ряд интересных матчей Лиги наций. Португалия сыграет против сборной Италии, Швеция примет сборную Турции, где главным тренером является экс-наставник Шахтера Мирча Луческу.

Лига наций УЕФА

Расписание матчей:

группа A3

21:45 Португалия - Италия Футбол 2

группа B2

21:45 Швеция - Турция Футбол 1

группа C1

21:45 Шотландия - Албания

группа C4

21:45 Черногория - Литва

21:45 Сербия - Румыния

группа D1

21:45 Андорра - Казахстан

группа D3

21:45 Косово - Фарерские острова

21:45 Мальта - Азербайджан

Напомним, сборная Украины, которая выступает во второй корзине (группа А1) вчера сумела "вырвать" победу в матче со сборной Словакии (1:0), после чего уверенно возглавила свою группу, набрав 6 очей после двух матчей.