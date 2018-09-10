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Один из лидеров сборной Бразилии сравнил уровень футбола в Украине и России

Виллиан и Неймар
23:21 Пн, 10 Сентябрь 2018 Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Бразильский хавбек "Челси" Виллиан уверен, что выступления за "Шахтер" и "Анжи" пошли ему на пользу.

30-летний бразильский полузащитник «Челси» Виллиан считает, выступления за донецкий «Шахтер» и махачкалинский «Анжи» позволили ему быстрее адаптироваться в Англии.

«В Бразилии совсем другой футбол. Тут футбол более агрессивный, более быстрый. В Бразилии темп игры ниже, медленнее, больше пространства, у тебя есть время подумать».

Тут у людей не всегда есть время думать, потому что все играют под прессингом, так что я думаю, в Европе трудно адаптироваться. В то же время я от этого только выиграл, я быстро адаптировался, и за эти 11 лет привык к такому стилю, так что я доволен своей карьерой.

Я думаю, я немного европеец в этом плане, потому что многое перенял от другой культуры, и я доволен этим, потому что я многому научился. Я играл в Украине и полгода в России, а потом пять лет тут, все это было для меня полезно.

Конечно, помогло то, что на момент перехода в АПЛ я был уже достаточно взрослым. И тут нет сомнений, потому что у меня уже был опыт, я многому учился, и мне пошел на пользу переход на «Бридж». Мне было легче играть в Англии. Если бы я переехал сразу из Бразилии, мне было бы сложнее адаптироваться, но я уже играл в Украине, и мне было проще», — считает Виллиан.

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Новости спорта, Виллиан, Новости футбола, Сборная Бразилии, УПЛ, ФК Челси, Футбол.
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