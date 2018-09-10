Вратарь сборной Словакии - о поражении от Украины в Лиге наций

Вратарь сборной Словакии Мартин Дубравка прокомментировал поражение от Украины в матче Лиги Наций:

«Сыграли хороший матч, действовали очень компактно сзади, не позволив оппонентам создавать шансы.

Мы держали Украину на расстоянии, а результат предрешил пенальти. Был он или нет, я посмотрю позже. С моей точки зрения, это была обычная борьба, которой очень много происходит в штрафной площади.

Были сегодня достаточно мотивированы, но настрой на поединок с Чехией будет еще большим, ведь это дерби. Ничего не потеряно, у нас все еще есть шансы. Мы ожидаем нелегких, но интересных поединков дома с чехами и украинцами. Верю, что в них мы добьемся успеха и возьмем реванш».