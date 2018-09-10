Словацкие СМИ - о матче Украина - Словакия в Лиге наций

Во втором поединке Лиги наций сборная Украины по футболу во Львове обыграла Словакию со счетом 1:0.

Единственный мяч в матче на 81-й минуте забил Андрей Ярмоленко с пенальти, назначенного за фол словацкого защитника Милана Шкриньяра на Викторе Цыганкове. Поединок проходил при пустых трибунах, так как УЕФА наказал Украину за поведение болельщиков во время матча квалификации Евро-2016 против Испании.

В целом, словацкие журналисты называют пенальти «спорным», но надеются взять реванш в домашнем поединке.

«Пенальти Ярмоленко поставил крест на надеждах Словакии добыть первые очки в Лиге наций», — гласит заголовок издания Sport.sk.

«Сначала украинцы были более активными, но удары Коноплянки и Степаненко не достигли цели. Хамшик и Вайсс пытались вести комбинационную игру, но это им не слишком удавалось. Первый хороший шанс забить гол Словакия получила на 23-й минуте, но не использовала его.

После перерыва продолжилась осторожная игра. Словакия хорошо защищалась, но мало атаковала. Развязка наступила на 80-й минуте, когда Шкриньяр сфолил на вышедшем на замену Цыганкове, а Ярмоленко реализовал пенальти, хоть Дубравка и зацепил мяч.

Шанс отыграться у Словакии был после углового на 89-й минуте, но Украине удалось отбиться и удержать победу в матче», — пишет издание.

Мнением о поединке и перспективах сборной Словакии в Лиге наций поделился 27-летний словацкий полузащитник «Зенита» Роберт Мак.

«На групповом этапе Лиги наций несколько матчей. Мы не должны были терять очки, но, к сожалению, это произошло. Тем не менее, мы еще дважды сыграем с чехами и примем Украину дома. Еще ничего не потеряно, у нас есть шансы», — приводит слова Мака Sportky.sk.

«Пенальти был назначен в пользу Украины! Цыганков прокинул мяч в штрафной и упал на газон после контакта со Шкриньяром. Это очень строгое наказание, но судья есть судья.

Андрею Ярмоленко, бившему пенальти очень повезло, когда Дубравка достал мяч, но он все-таки упал за спину вратаря», — пишет Sportky.sk в текстовой онлайн-трансляции поединка.

«Судьбу матча решил спорный пенальти: Словакия проигрывает Украине», — озаглавлен материал о матче издания Nový Čas.

То же издание обрадовалось словам главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, который похвалил сборную Словакии и словацкий футбол.

«Словацкий футбол расхвалили до небес: мы намного лучше чехов», — озаглавили журналисты Nový Čas новость со словами Шевченко.

«Словацкая команда исключительно стабильна и хорошо сбалансирована. Это отличные качества, тем более, что словацкие игроки уже достаточно зрелые. В чешской команде нет такого порядка, как у словаков. Я очень высоко оцениваю сборную Словакии. Не хотел бы выделять конкретных игроков, ведь футбол — командная игра. Вы сами знаете, насколько хороши ваши звезды», — приводит издание слова Андрея Шеченко в адрес словацкой национальной команды.

В минувший четверг сборная Украины в первом матче Лиги наций обыграла Чехию со счетом 2:1. Чехословакия как единое европейское государство просуществовало с 1918-го по 1993-й год. Официальный распад Чехословакии на два отдельных государства произошел 1-го января 1993-го года в результате «Бархатного развода», названного так по причине бескровности.

«Единственный гол был забит с пенальти. Словаки проиграли в Украине», — пишет Šport - Pravda.

«Дебют подопечных Яна Козака состоялся во Львове без зрителей. Украина с шестью очками лидирует в группе, Словакия и Чехия не смогли набрать зачетных пунктов в поединке с этим соперником», — добавляет издание.

Šport.sme.sk организовал опрос, в котором читателям было предложено согласиться или не согласиться со справедливостью назначения пенальти в ворота сборной Словакии.

За вариант «Да, Шкриньяр сфолил на своем оппоненте» проголосовало 449 человек (44%), за вариант «Нет, игра Шкриньяра была чистой» проголосовало 580 человек (56%). Мнения разделились едва ли не поровну, несмотря на то, что абсолютное большинство проголосовавших респондентов — словаки.

23-летний словацкий защитник итальянского «Интера» Милан Шкриньяр, за фол которого и был назначен одиннадцатиметровый штрафной удар, примкнул к лагерю, который считает, что пенальти не было.

«Этот матч был особенным, ведь на трибунах не было болельщиков. Но мы знали об этом и должны были подготовиться должным образом. У нас были шансы, мы старались контролировать мяч.

Пенальти на 80-й минуте? Это футбол, это борьба. Я — защитник, и я не могу бороться вполсилы.

У нас есть команда, с которой мы сможем победить Украину дома и дважды обыграть чехов. Ничего иного нам не остается», — цитирует Шкриньяра Sportky.sk.

«Момент с назначением пенальти оказал фундаментальное влияние на игру. Греческий судья Анастасиос Сидиропулос не колебался ни мгновения, указывая на одиннадцатиметровую отметку. Шкриньяр, который первый вышел к журналистам после матча, сказал: «Я не бил его (Цыганкова — прим. ред.) и не тянул. Я не думаю, что это был пенальти, но я могу изменить свое мнение после просмотра повтора», — подвело итоги издание Šport.sme.sk.

13-го октября Словакия в рамках Лиги наций примет Чехию, 16-го ноября дома сыграет с Украиной, а 19-го ноября встретится с чехами на выезде.