День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 10.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости: Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Новости: Джокович в третий раз выиграл US Open
Джокович в третий раз выиграл US Open
Новости: 27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
X

УЕФА - о поведении фанатов сборной Украины в Чехии

Фанаты сборной Украины
20:29 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча стартового тура Лиги наций Чехия — Украина

УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча стартового тура Лиги наций Чехия — Украина (1:2), сообщает официальный сайт организации.

Украинская сторона обвиняется в неподобающем поведении болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали на поле предметы и выбегали сами и устраивали другие беспорядки.

В свою очередь, Чехия обвиняется в нарушении следующих пунктов регламента: задержка начала матча, выбегание болельщиков на поле, недостаточная организация (отсутствие стюардов) и заблокированные выходы.

Напомним, что после матча полиция арестовала восьмерых фанатов сборной Украины за попытку прорваться на поле, все они в итоге отделались штрафами.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике УЕФА 27 сентября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Новости футбола, Сборная Украины, Сборная Чехии, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии

Жуткая авария на старте и победа Феттеля: лучшие снимки Гран-при Бельгии
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Лига наций: расписание матчей 10 сентября В Польском футбольном союзе критикуют Балотелли за лишний вес Вацко: Матч получился ничейным

Последние новости

Усик показал, как готовится к бою с Беллью В Запорожье произошел пожар в трамвае Джокович прокомментировал поведение Серены Уильямс в финале женского US Open
Сегодня читают в спорте
01 Словацкий представитель кричал "Россия, Россия" на трибуне Арены Львов
02 Леоненко приветствует решение Шевченко заменить лидеров
03 Вернидуб о матче сборной: Хотели прагматичного футбола - и получили
04 Защитник сборной Словакии: Не думаю, что это пенальти
05 Мораес: Был бы счастлив играть за сборную Украины
Новости сегодня
20:42 Манчестер Юнайтед готовит громкий трансфер
20:42 Трамп продлил на год торговое эмбарго против Кубы
20:41 Безглютеновая диета может быть опасной для организма
20:15 В семье Бекхэм пополнение
20:10 В ЕС заявили, что обстановка в Молдове остается сложной
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Совет ООН рассмотрит вопрос Украины 25 сентября
Новости: Украина не намерена пускать воду в оккупированный Крым
Украина не намерена пускать воду в Крым
Новости: Без баллистических ракет, но с цветами: Северная Корея отметила 70-летие (Фото)
Как Северная Корея отметила 70-летие (Фото)
Новости: Приянка Чопра и Ник Джонас сделали такой же портрет, как у принца Гарри и Меган Маркл
Приянка Чопра и Ник Джонас сделали такой же портрет, как у принца Гарри и Меган Маркл
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь