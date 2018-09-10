УЕФА - о поведении фанатов сборной Украины в Чехии

УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча стартового тура Лиги наций Чехия — Украина (1:2), сообщает официальный сайт организации.

Украинская сторона обвиняется в неподобающем поведении болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали на поле предметы и выбегали сами и устраивали другие беспорядки.

В свою очередь, Чехия обвиняется в нарушении следующих пунктов регламента: задержка начала матча, выбегание болельщиков на поле, недостаточная организация (отсутствие стюардов) и заблокированные выходы.

Напомним, что после матча полиция арестовала восьмерых фанатов сборной Украины за попытку прорваться на поле, все они в итоге отделались штрафами.

Дело будет рассмотрено комитетом по этике УЕФА 27 сентября.