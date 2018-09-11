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Лига наций: Португалия уверенно победила сборную Италии

Сборная Португалии
01:21 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Сборная Португалии без главной звезды Криштиану Роналду смогла обыграть дома сборную Италии.

В Лиссабоне завершился матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Португалии и Италии, который проходил на стадионе «Да Луш».

Хозяева поля одержали победу с минимальным счётом – 1:0. Единственным голом в матче в начале второго тайма – на 48-й минуте – отметился нападающий «Севильи» Андре Силва. Благодаря этой победе португальцы временно возглавили третью группу Лиги А. У Италии и Польши, которые ранее провели личную встречу (1:1), остаётся по одному очку в активе.

При этом в матче не принимал участия капитан сборной Португалии – нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, который остался в расположении нового клуба, чтобы набрать оптимальную игровую форму.

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Новости спорта, Лига Наций УЕФА, Новости футбола, Сборная Португалии, Футбол.
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