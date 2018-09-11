Лига наций: Турция в компенсированное время одержала победу над Швецией

Дубль вышедшего на замену Эмре Акбада на последних минутах принес сборной Турции победу в выездном матче Лиги наций против Швеции — 3:2.

Швеция — Турция 2:3

Голы: Кисе Телин, 35, Клаэссон, 49 — Чалханоглу, 51, Акбда, 88, 90+2

Швеция: Ольсен — Лустиг (Крафт, 78), Янссон, Линделоф, Аугустинссон — Дурмаз (Роден, 71), Ларссон, Экдаль (Хильемарк, 56), Клаэссон — Кисе Телин, Берг

Турция: Болат — Челик, Айхан, Сеюнджю, Байрам — Топал (Акбада, 62), Йокушлу — Ундер (Гюрлер, 77), Озьякуп, Чалханоглу (Малли, 86) — Тосун

Соперником команд по группе является сборная России. На данный момент команда под руководством Станислава Черчесова занимает первое место в турнирной таблице группы с тремя очками в активе, турецкая команда идёт на втором месте (3), а сборная Швеции замыкает список (0).