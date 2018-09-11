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Тухель отправит Буффона в запас, место в основе займет Ареола

Джанлуиджи Буффон и Альфонс Ареола
05:17 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Наставник ПСЖ поделился своим мнением относительно кандидата на место основного вратаря команды.

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намекнул, кто будет основным голкипером команды.

«Решение пока не является окончательным, но я сказал Ареола, что он в более выигрышном положении, чтобы стать номером один. Альфонс — воспитанник «ПСЖ», он хочет проявить себя в этом клубе. Мы должны гордиться такими игроками, нам нужны футболисты, у которых «ПСЖ» в сердце», — цитирует Тухеля RMC Sport.

В первых двух матчах текущего сезона чемпионата Франции место в воротах парижан занимал Джанлуиджи Буффон, но впоследствии против «Анже» и «Нима» в стартовом составе «ПСЖ» выходил Ареола.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года, а летом покинул клуб по истечении срока действия контракта и присоединился к «ПСЖ».

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Новости спорта, Альфонс Ареола, Джанлуиджи Буффон, Новости футбола, ФК ПСЖ, Футбол.
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