Тухель отправит Буффона в запас, место в основе займет Ареола
Новости спорта: Наставник ПСЖ поделился своим мнением относительно кандидата на место основного вратаря команды.
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намекнул, кто будет основным голкипером команды.
«Решение пока не является окончательным, но я сказал Ареола, что он в более выигрышном положении, чтобы стать номером один. Альфонс — воспитанник «ПСЖ», он хочет проявить себя в этом клубе. Мы должны гордиться такими игроками, нам нужны футболисты, у которых «ПСЖ» в сердце», — цитирует Тухеля RMC Sport.
В первых двух матчах текущего сезона чемпионата Франции место в воротах парижан занимал Джанлуиджи Буффон, но впоследствии против «Анже» и «Нима» в стартовом составе «ПСЖ» выходил Ареола.
Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года, а летом покинул клуб по истечении срока действия контракта и присоединился к «ПСЖ».