Тухель отправит Буффона в запас, место в основе займет Ареола

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель намекнул, кто будет основным голкипером команды.

«Решение пока не является окончательным, но я сказал Ареола, что он в более выигрышном положении, чтобы стать номером один. Альфонс — воспитанник «ПСЖ», он хочет проявить себя в этом клубе. Мы должны гордиться такими игроками, нам нужны футболисты, у которых «ПСЖ» в сердце», — цитирует Тухеля RMC Sport.

В первых двух матчах текущего сезона чемпионата Франции место в воротах парижан занимал Джанлуиджи Буффон, но впоследствии против «Анже» и «Нима» в стартовом составе «ПСЖ» выходил Ареола.

Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 года, а летом покинул клуб по истечении срока действия контракта и присоединился к «ПСЖ».