Спорт, Футбол https://telegraf.com.ua/sport-cat/futbol/4473613-terri-otkazalsya-perehodit-v-moskovskiy-spartak.html
Стало известно, почему Терри отказался от перехода в Спартак
07:49 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Трансфер экс-звезды Челси сорвался.
Бывший защитник Челси Джон Терри в московский Спартак не перейдет, сообщает Sport24.
По информации источника, англичанин передумал переезжать в Россию и будет подыскивать себе другой клуб.
Легендарный капитан Челси отказался играть в Спартаке из-за нежелания играть в РФПЛ.
Ранее сообщалось, что Терри прошел медосмотр в Спартаке. Ожидалось, что 37-летний футболист подпишет с российским клубом контракт по схеме 1+1.
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