"Парень, ты откуда? Тебе автограф дать?": Селезнев - о шутках Лунина

"Лунин? Космос. Молодец парень. Я рад за него. Он работал много, талантливый парень. Помню ли я его в Днепре? Нет.

В сборной я его в зал взял? Это он меня в зал взял! Он говорит: "Парень, ты откуда? Я в Реале играю. Ты кто, тебе автограф дать?". Я говорю: "Да я тоже футболист". Он: "А фамилия?". Я: "Селезнев". Он: "Да, где-то слышал, помню".

Если бы он зазнавался, я бы с ним не разговаривал. Я вообще таких людей не люблю. А он хороший парень, открытый", – рассказал Селезнев в эфире программы Профутбол.