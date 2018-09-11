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Футболисты чемпионата Испании готовы бастовать против матчей в США

ФК Барселона
08:27 Сегодня Телеграф
Сегодня

Новости спорта: Первый поединок запланирован на январь 2019 года между "Жироной" и "Барселоной"

Игроки испанских клубов могут устроить забастовку в свете соглашения, которое ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заключил с компанией Relevent Sports, не поставив перед этим в известность профсоюз футболистов Примеры и Королевскую испанскую футбольную федерацию. Согласно контракту, заключенному на 15 лет, Ла Лига обязуется проводить отдельные игры чемпионата в США.

Накануне между Тебасом и лидером профсоюза игроков Примеры Давидом Аганзо состоялись переговоры, в ходе которых сторонам так и не удалось прийти к договоренности.

Напомним, Ла Лига хочет провести матч 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной" в Майами 27 января 2019 года.

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Новости спорта, Ла Лига, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Жирона, Футбол.
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