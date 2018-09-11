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Бурда - о матче Украина - Словакия в Лиге наций

Никита Бурда
09:19 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Словацкий футбольный союз

Новости спорта: Центральный защитник сборной Украины поделился впечатлениями о последних поединках "сине-желтых".

23-летний центральный защитник киевского «Динамо» и сборной Украины по футболу Никита Бурда прокомментировал поединки украинской национальной команды против Чехии (2:1) и Словакии (1:0) в Лиге наций.

— Как со стороны тебе смотрелся первый матч сборной в Лиге Наций против сборной Чехии?

— Как и всем, игра нашей команды очень понравилась. Ребята отлично взаимодействовали, создавали моменты и могли решить судьбу матча в нашу пользу еще до последней минуты игры.

— Ты новичок в сборной, как принял новый коллектив?

— Все отлично, все друг с другом общаются, атмосфера позитивная. Опытные ребята подсказывают молодежи.

— С кем жил в номере во время выезда в Чехию?

— Во Львове мы жили в номерах по одному, а в Чехии по двое, поэтому жил с Романом Яремчуком.

— Какими словами Андрей Шевченко напутствовал на матч со Словакией?

— Ничего экстраординарного. Говорил, что не переживал и не волновался. Надо было сыграть в свою игру, показать, что умею и самое главное не дать команде соперника возможности огорчить Андрея Пятова. Важнее всего была надежность в обороне.

— Ты любишь подключаться к стандартам. На этот раз возможности отличиться не было?

— Да, приходил в штрафную соперника, но словаки при стандартах тоже играли надежно.

— Ты впервые играл в паре с Ярославом Ракицким. Какие впечатления?

— Было вполне комфортно и нетрудно. Мы играли с подсказками друг другу, так что все синхронно получалось. Он опытный футболист, поэтому нашли взаимопонимание.

 

 

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Новости спорта, Никита Бурда, Новости футбола, Сборная Словакии, Сборная Украины, Футбол.
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