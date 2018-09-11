Ярмоленко приблизился к рекорду Шевченко

Сентябрьские матчи сборной Украины по футболу в Лиге наций УЕФА против Чехии (2:1) и Словакии (1:0) внесли некоторые коррективы в исторический бомбардирский реестр национальной команды.

Решающий мяч, который забил Андрей Ярмоленко во Львове в ворота словаков, еще на шаг приблизил атакующего хавбека "Вест Хэма" к бомбардирскому рекорду сборной, который принадлежит нынешнему главному тренеру команды Андрею Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Теперь на счету Ярмоленко 36 мячей в 79-ти встречах. У Шевченко - 48 точных ударов в 111-ти матчах.

Обзор матча со Словакией и гол Ярмоленко:

В Угерске Градиште Евгений Коноплянка в 74-м поединке в составе сборной Украины по футболу забил свой 18-й мяч за национальную команду. По этому показателю полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке" уверенно занимает 3 место в историческом рейтинге бомбардиров "сине-желтых".

В матче против Чехии свой первый мяч в официальном поединке сборной Украины забил Александр Зинченко. До этого на счету универсала из английского "Манчестер Сити" был меткий удар в товарищеском поединке против Румынии (29 мая 2016 года).