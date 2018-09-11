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Лига наций: расписание матчей 11 сентября

Лига наций
12:42 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт

Новости спорта: Представляем расписание всех матчей Лиги наций во вторник, 11 сентября.

6 сентября под эгидой УЕФА стартовал новый международный турнир "Лига наций", призванный заменить товарищеские матчи и играть с равными по классу командами. Сегодня, 11 сентября, будет сыграно семь матчей. Вице-чемпионы мира (Хорватия) сыграет свой матч в гостях у Испании.

Расписание матчей 11 сентября, Вт

Лига наций (2018/2019) Групповой этап

группа A2

21:45 Исландия - Бельгия Футбол 1

группа A4

21:45 Испания - Хорватия Футбол 2

группа B3

21:45 Босния и Герцеговина - Австрия

группа C2

21:45 Венгрия - Греция

21:45 Финляндия - Эстония

группа D2

21:45 Сан-Марино - Люксембург

21:45 Молдова - Беларусь

Товарищеские матчи

21:45 Польша - Ирландия

21:45 Северная Ирландия - Израиль

22:00 Англия - Швейцария

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Новости спорта, Лига Наций, Новости футбола, Сборная Испании, УЕФА.
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