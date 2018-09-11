Лига наций: расписание матчей 11 сентября
Новости спорта: Представляем расписание всех матчей Лиги наций во вторник, 11 сентября.
6 сентября под эгидой УЕФА стартовал новый международный турнир "Лига наций", призванный заменить товарищеские матчи и играть с равными по классу командами. Сегодня, 11 сентября, будет сыграно семь матчей. Вице-чемпионы мира (Хорватия) сыграет свой матч в гостях у Испании.
Расписание матчей 11 сентября, Вт
Лига наций (2018/2019) Групповой этап
группа A2
21:45 Исландия - Бельгия Футбол 1
группа A4
21:45 Испания - Хорватия Футбол 2
группа B3
21:45 Босния и Герцеговина - Австрия
группа C2
21:45 Венгрия - Греция
21:45 Финляндия - Эстония
группа D2
21:45 Сан-Марино - Люксембург
21:45 Молдова - Беларусь
Товарищеские матчи
21:45 Польша - Ирландия
21:45 Северная Ирландия - Израиль
22:00 Англия - Швейцария