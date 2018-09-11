УЕФА создаст новый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы
Новости спорта: Еще футбольных больше клубов поучаствуют в еврокубках.
Президент ассоциации футбольных клубов Европы Андреа Аньелли подтвердил, что с сезона 2021/22 УЕФА введет новый еврокубковый турнир.
Соревнование будет третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако никаких подробностей, включая формат, пока нет.
Считается, что новый турнир рассчитан в основном на команды из небольших чемпионатов, которые не могут пробиться в групповой этап Лиги Европы.
При этом УЕФА собирается сократить число участников Лиги Европы с 48 до 32-х. В итоге по 32 клуба будут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и новом турнире.
УЕФА надеется поднять статус Лиги Европы, а также увеличить суммы призовых в этом турнире.