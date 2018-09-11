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УЕФА создаст новый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы

УЕФА
15:11 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Еще футбольных больше клубов поучаствуют в еврокубках.

Президент ассоциации футбольных клубов Европы Андреа Аньелли подтвердил, что с сезона 2021/22 УЕФА введет новый еврокубковый турнир.

Соревнование будет третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако никаких подробностей, включая формат, пока нет.

Считается, что новый турнир рассчитан в основном на команды из небольших чемпионатов, которые не могут пробиться в групповой этап Лиги Европы.

При этом УЕФА собирается сократить число участников Лиги Европы с 48 до 32-х. В итоге по 32 клуба будут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и новом турнире.

УЕФА надеется поднять статус Лиги Европы, а также увеличить суммы призовых в этом турнире.

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Новости спорта, Лига Европы, Лига Чемпионов, Новости футбола, УЕФА.
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