УЕФА создаст новый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы

Президент ассоциации футбольных клубов Европы Андреа Аньелли подтвердил, что с сезона 2021/22 УЕФА введет новый еврокубковый турнир.

Соревнование будет третьим по статусу после Лиги чемпионов и Лиги Европы, однако никаких подробностей, включая формат, пока нет.

Считается, что новый турнир рассчитан в основном на команды из небольших чемпионатов, которые не могут пробиться в групповой этап Лиги Европы.

При этом УЕФА собирается сократить число участников Лиги Европы с 48 до 32-х. В итоге по 32 клуба будут играть в Лиге чемпионов, Лиге Европы и новом турнире.

УЕФА надеется поднять статус Лиги Европы, а также увеличить суммы призовых в этом турнире.