Какой футболист Шахтера сыграл больше всех матчей в Лиге чемпионов

Всего 34-летний ветеран "Шахтера" Андрей Пятов провел 70 матчей в Лиге чемпионов: 14 - в квалификации и 56 - в основном турнире. Об этом сообщает zbirna.com.

Второе место по этому показателю занимает защитник Ярослав Ракицкий - 54 поединка, третье – полузащитник Тайсон (35) и на один матч отстает от него Тарас Степаненко.

28 матчей в ЛЧ сыграл Марлос, 10 и более игр в главном еврокубке имеют Исмаили, Иван Ордец, Жуниор Мораес, Виктор Коваленко и Дентиньо. Всего 15 футболистов из заявленных на Лигу чемпионов 25-ти "горняков" пробовали свои силы в Суперлиге.

Что касается забитых мячей, то с четырьмя результативными ударами впереди идет Марлос. По два взятия ворот у Исмаили, Тайсона, Мораеса и Степаненко, по одному - у Ракицкого и Дентиньо.