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Какой футболист Шахтера сыграл больше всех матчей в Лиге чемпионов

Андрей Пятов
14:40 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости спорта: Вратарь донецкого футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрей Пятов лидирует в составе своей команды по количеству проведенных матчей в Лиге чемпионов.

Всего 34-летний ветеран "Шахтера" Андрей Пятов провел 70 матчей в Лиге чемпионов: 14 - в квалификации и 56 - в основном турнире. Об этом сообщает zbirna.com.

Второе место по этому показателю занимает защитник Ярослав Ракицкий - 54 поединка, третье – полузащитник Тайсон (35) и на один матч отстает от него Тарас Степаненко.

28 матчей в ЛЧ сыграл Марлос, 10 и более игр в главном еврокубке имеют Исмаили, Иван Ордец, Жуниор Мораес, Виктор Коваленко и Дентиньо. Всего 15 футболистов из заявленных на Лигу чемпионов 25-ти "горняков" пробовали свои силы в Суперлиге.

Что касается забитых мячей, то с четырьмя результативными ударами впереди идет Марлос. По два взятия ворот у Исмаили, Тайсона, Мораеса и Степаненко, по одному - у Ракицкого и Дентиньо.

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Новости спорта, Андрей Пятов, Лига Чемпионов, УЕФА, ФК Шахтер.
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