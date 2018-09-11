Буффон в ПСЖ будет сменщиком Ареоля

Летом ПСЖ подписал 40-летнего Джанлуиджи Буффона, который в новой команде конкурирует с 25-летним Альфонсом Ареоля, и наставник Томас Тухель готов отдать преимущество второму.

"Буффон крайне важен для нас, ведь его опыт помогает нам в раздевалке. Финальное решение еще не принято, но он, скорее, второй номер команды".

"У Ареоля больше шансов иметь статус основного кипера. Он прошел через молодежную систему ПСЖ и этот клуб - все для него", - отметил Тухель.

При этом Буффон начинал в воротах матчи 1-2 туров Лиги 1, а 3-4 туры провел Ареоля.