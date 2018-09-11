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Экс-вратарь Карпат будет выступать в чемпионате Дании

Роман Мысак
22:10 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Facebook

Новости спорта: В чемпионате Дании стало больше украинцев: к Довбику и Яковенко присоединился вратарь Роман Мысак, который будет выступать за Орхус.

Бывший вратарь львовских "Карпат" Роман Мысак стал игроком "Орхуса". Соглашение рассчитано до конца нынешнего года.

В прошлом сезоне Мысак провел за "Карпаты" семь поединков, в которых пропустил 14 голов. В начале июля 27-летнего стража ворот подписал донецкий "Олимпик", но потом Мысак покинул клуб из-за конфликта.

"Орхус" после восьми туров занимает пятое место в чемпионате Дании. Отметим, что в датском чемпионате уже выступают украинцы Артем Довбик ("Мидтьюлланд") и Юрий Яковенко ("Эсбьерг").

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Новости спорта, Карпаты, Орхус, Роман Мысак, Чемпионат Дании.
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