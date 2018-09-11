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Анонс матча дня Лиги Наций: Испания принимает Хорватию

Луис Энрике
18:50 Сегодня Телеграф

Новости спорта: В рамках Лиги Наций сегодня сыграют вице-чемпионы мира сборная Хорватии и неудачники мундиаля сборная Испании.

Сегодня в 21:45 по киевскому времени на стадионе "Мануэль Мартинес Валеро" состоится один из самых интригующих по вывеске поединков Лиги Наций между Испанией и Хорватией.

Вице-чемпионы мира сыграют свой первый официальный матч после мундиаля, а неудачники того же турнира испанцы с новым тренером и философией, попытаются закрепить лидерство в группе после победы над англичанами.

Предстоящий поединок обещает быть очень интересным и интригующим, учитывая взаимоотношения этих сборных еще со времен Евро-2016.

Сборные Испании и Хорватии играли в группе D Евро-2016, лидерство в которой выясняли в матче друг с другом. Победа в группе была достаточно принципиальной, поскольку позволяла выйти на более слабого соперника. Сборная Хорватия на последних минутах голом Перишича обыграла Испанию и вышла в 1\8, где проиграла будущим чемпионам Европы - португальцам. Испания, в свою очередь, была позорно бита Италией (2:0) и в ранге чемпиона Европы покинула турнир.

Сборная Хорватии после последнего чемпионата мира немного "омолодилась": сборную покинули Манджукич, Субашич и Чорлука. Модричу и Ракитичу уже по 30 лет, поэтому кажется, что пик сборной пришелся на ЧМ-2018 и команду ожидает трансформация.

Перезагрузка сборной Испании далась куда легче: Луис Энрике прививает сборной немного иной футбол с новыми исполнителями (благо, у Испании никогда не было проблем с кадрами). Победа над Англией на Уэмли вселяет оптимизм касательно будушего матча против Хорватии, которая в товарищеском матче не без везения сыграла в ничью с Португалией.

Взяв во внимание кадровые проблемы Хорватии (Крамарич, Ловрен и Ребич с травмами, Вида - под вопросом), а также успешную игру Испании после изменений, можно предположить минимальную победу "Фурии роха". Исход поединка будет зависеть, прежде всего, от хорватов, собранность которых будет определяющей, как это и было на ЧМ-2018. В случае быстрого гола, на который испанцы 100% сделают ставку, сложно предположить действия Хорватии. Подопечные Луиса Энрике не попрут "с шашками наголо" на игроков Златко Далича с первых минут, а будут постепенно вкатывать тех в газон. Испания далека от былой мощи, но хорватов в таком кадровом состоянии в силах победить и спокойно возглавить группу А4 Лиги Наций.

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Новости спорта, Лига Наций, Луис Энрике, Сборная Испании, Сборная Хорватии, Хорватия - Испания.
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