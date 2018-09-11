Тренер Металлиста 1925 заявил об отставке
Новости спорта: Сергей Валяев поблагодарил команду за работу и сообщил, что был уволен из Металлиста 1925.
Главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Валяев уволен из харьковского клуба. Он поблагодарил всех за совместную работу и пожелал команде успехов в дальнейшем.
"Спасибо всем за работу! Команде успехов! Я всегда жил и буду жить футбольными критериями! – написал Валяев на своей странице в Facebook.
В комментариях к своему посту он добавил:
"Уволен. Это жизнь. Что ни делается - всё к лучшему!".
Напомним, что Сергей Валяев возглавлял "Металлист 1925" с мая 2018 года. На этом посту он заменил Александра Иванова. Отметим, что на официальном сайте "Металлиста 1925" пока что нет информации об увольнении Валяева. Металлист 1925 8 сентября проиграл на выезде Ингульцу 1:0.
Ранее Сергей Валяев уже сообщал, что уходит из "Металлиста 1925". Но позже извинялся за свои слова.