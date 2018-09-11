Новичок Арсенала может объявить о завершении карьеры

Центрбек сборной Швейцарии и лондонского "Арсенала" Стефан Лихтштайнер заявил, что может завершить карьеру по окончании футбольного сезона. Защитник пообщался с журналистом Джанлукой Ди Марцио и сообщил об этом.

"Я бы мог выбрать клуб, в котором сыграл бы в 47 матчах из 50, но мой выбор пал на сильную команду, в которой нужно бороться за место в стартовом составе. Когда я пришёл в "Ювентус", мне тоже проходилось добывать место. Я по-прежнему уверен, что мой час настал. Но если в конце сезона я буду понимать, что больше не в состоянии выступать на высоком уровне, я могу завершить футбольную карьеру. Это случится даже если спортивные тесты покажут, что у меня по-прежнему физические показатели 28-летнего игрока".

Лихтштайнер играл за "Ювентус" с 2011 года, а в летнее трансферное окно стал игроком лондонского клуба.