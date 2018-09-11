Металлист 1925 нашел нового тренера, раскритиковав старого

Харьковчане уже нашли, кем заменить ушедшего Валяева.

Официальный сайт харьковского клуба сообщает о назначении на пост исполняющего обязанности главного тренера Александра Горяинова. При этом генеральный директор Металлиста 1925 обвинил бывшего тренера Сергея Валяева в создании интриг.

"К сожалению, Сергей Валяев прибег к интригам, конфликтам почти со всеми сотрудниками, созданию разных группировок в командной среде, пренебрежению к ветеранам и ведущим игрокам, обидам и беспочвенным обвинениям, особенно тех, кто сделал существенный личный вклад в создание команды и ее победную поступь", — сказал Линке.

В середине августа сообщалось, что Горяинов может заменить Валяева на тренерском посту. Тогда подобная возможность объяснялась желанием бывшего тренера покинуть клуб из-за трудностей при взаимодействии с определенными людьми.

Горяинов прежде работал в Металлисте 1925, занимая должность тренера вратарей. До этого он выступал за харьковский клуб с 2005 по 2017 год.

На данный момент Металлист 1925 занимает 7 место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 12 очков. Следующий поединок харьковчане сыграют против Прикарпатья 15 сентября.