Украина U21 добыла тяжелую победу над Андоррой в квалификации к Евро

Сегодня в Запорожье на Славутич-Арене состоялся матч квалификации к молодежному Евро между сборными Украины U21 и Андорры U21.

Обзор 1-го тайма

Команда Александра Головко смогла добыть важные 3 очка в матче с Андоррой благодаря Марьяну Шведу, который отличился на 87-й минуте. Стоит отметить, что Швед заработал пенальти на 86-й минуте, но с точки зарядил мяч гораздо выше ворот. Марьян исправился буквально через 100 секунд, сняв паутину с девятки сборной Андорры.

Незабитый пенальти Шведа

Гол Марьяна Шведа

Сборная Украины U21 продолжает борьбу за выход на молодежное Евро, занимая на данный момент вторую строчку группы D (пока свой матч не сыграли Нидерланды), отставая от англичан аж на 6 очков. Помимо англичан, в группе D представлены сборные Нидерландов, Шотландии, Латвии и Андорры. Вторая строчка теоретически дает шанс побороться за выход в следующую стадию соревнований.