День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина U21 добыла тяжелую победу над Андоррой в квалификации к Евро
Украина U21 обыграла одногодок из Андорры
Новости: Лига наций: расписание матчей 11 сентября
Лига наций: расписание матчей 11 сентября
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: 27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
X

Слова героя матча молодежных сборных Украины и Андорры

Марьян Швед
21:45 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: ФК Карпаты

Новости спорта: Марьян Швед, забивший победный гол в ворота сборной Андорры рассказал о незабитом пенальти и игре соперника.

Полузащитник сборной Украины U-21 Марьян Швед прокомментировал победу над Андоррой (1:0). Матч отбора на чемпионат Европы 2019 состоялся в Запорожье.

В этом матче Марьян Швед не реализовал пенальти, но позже отметился победным голом.

"Эмоции хорошие, потому что мы победили. Выполнили задание на два матча. Когда не забил пенальти, очень расстроился. Не реализовывать такое в конце игры... Мой гол? Хотелось забить и реабилитироваться. Не думал, что будет так сложно. Андорра сама не играет и не дает играть. У них вся команда оборонялась, а в атаку выбегали 2-3 игрока. Они против всех так играют. Нет зон, некуда забегать", - сказал Швед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Марьян Швед, Сборная Украины U21, Чемпионат Европы.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко УЕФА создаст новый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы Какой футболист Шахтера сыграл больше всех матчей в Лиге чемпионов

Последние новости

Обвиняемый по "делу рюкзаков" признал вину и компенсирует 4,8 млн В Запорожье у мужчины обнаружили арсенал боеприпасов и оружия Специалисты дали нужный совет, который поможет снизить давление
Сегодня читают в спорте
01 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
02 Вратарь Словакии рассказал об ударе с пенальти Ярмоленко
03 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
04 "Парень, ты откуда? Тебе автограф дать?": Селезнев - о шутках Лунина
05 "Марлос - топ": Леоненко - о дебютных матчах сборной Украины в Лиге наций
Новости сегодня
22:31 Дуэт Beissoul & Einius выпустил совместный клип с украинцами (Видео)
22:23 Английский клуб может переманить Джона Терри у Спартака
22:13 В РФ говорят о намеченных с ЕС мерах против санкций США по Ирану
22:10 Экс-вратарь Карпат будет выступать в чемпионате Дании
22:07 Хорватия: страна с волшебными пейзажами и старинной архитектурой (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ООН: каждый девятый житель Земли голодает
ООН: каждый девятый житель Земли голодает
Новости: Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра в Брюсселе
Переговоры по транзиту газа РФ через Украину стартуют завтра
Новости: Статистику подозреваемых НАБУ за август возглавляют судьи
Статистику подозреваемых НАБУ за август возглавляют судьи
Новости: Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
Рекорд высокотемпературной сверхпроводимости был побит дважды
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь