Слова героя матча молодежных сборных Украины и Андорры

Полузащитник сборной Украины U-21 Марьян Швед прокомментировал победу над Андоррой (1:0). Матч отбора на чемпионат Европы 2019 состоялся в Запорожье.

В этом матче Марьян Швед не реализовал пенальти, но позже отметился победным голом.

"Эмоции хорошие, потому что мы победили. Выполнили задание на два матча. Когда не забил пенальти, очень расстроился. Не реализовывать такое в конце игры... Мой гол? Хотелось забить и реабилитироваться. Не думал, что будет так сложно. Андорра сама не играет и не дает играть. У них вся команда оборонялась, а в атаку выбегали 2-3 игрока. Они против всех так играют. Нет зон, некуда забегать", - сказал Швед.