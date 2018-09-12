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Лига наций: Бельгия разгромила Исландию в Рейкьявике

Исландия - Бельгия
02:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Сборная Бельгии уверенно обыграла сборную Исландии на их поле в рамках Лиги наций УЕФА.

В Рейкьявике завершился матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Исландии и Бельгии. Встреча состоялась на стадионе «Лаугардалсвёллур» и завершилась крупной победой гостей со счётом 3:0.

В первом тайме бельгийцы дважды поразили ворота соперника с интервалом в две минуты: на 29-й минуте счёт ударом с пенальти открыл полузащитник Эден Азар, а уже на 31-й удвоил преимущество команды нападающий Ромелу Лукаку. На 81-й минуте форвард оформил дубль, установив окончательный счёт в матче – 0:3.

Сборные Бельгии и Исландии представляют вторую группу лиги А. Их соперником по групповому этапу является Швейцария, которая в первом туре обыграла исландцев и теперь, наряду с бельгийцами, имеет в активе три очка.

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Новости спорта, Исландия - Бельгия, Лига Наций УЕФА, Новости футбола, Сборная Бельгии, Футбол.
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