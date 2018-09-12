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Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании

Златко Далич
06:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник хорватской сборной Златко Далич прокомментировал игру Лиги наций УЕФА против сборной Испании.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил выступление команды в матче второго тура группового этапа Лиги наций с Испанией, в котором его подопечные потерпели крупное поражение со счётом 0:6.

«Мы были очень хороши в первые 20 минут, создали три стопроцентных момента. Но после того как Врсалько получил повреждение, мы просто исчезли с поля. Мы не показали ничего. Это даже не была тень прежней команды. Нам следует осознавать, что это проблема», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Матч с Испанией стал для сборной Хорватии первым в Лиге наций. Испанцы, в свою очередь, в первом туре турнира в гостях обыграли Англию со счётом 2:1 и теперь единолично возглавляют группу с шестью очками в активе.

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Новости спорта, Златко Далич, Новости футбола, Сборная Испании, Сборная Хорватии, Футбол.
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