Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил выступление команды в матче второго тура группового этапа Лиги наций с Испанией, в котором его подопечные потерпели крупное поражение со счётом 0:6.

«Мы были очень хороши в первые 20 минут, создали три стопроцентных момента. Но после того как Врсалько получил повреждение, мы просто исчезли с поля. Мы не показали ничего. Это даже не была тень прежней команды. Нам следует осознавать, что это проблема», — приводит слова Далича пресс-служба УЕФА.

Матч с Испанией стал для сборной Хорватии первым в Лиге наций. Испанцы, в свою очередь, в первом туре турнира в гостях обыграли Англию со счётом 2:1 и теперь единолично возглавляют группу с шестью очками в активе.