Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019

Сборная Украины возрастом до 21 года в Запорожье минимально победила сверстников из Андорры в рамках квалификации к чемпионату Европы 2019 года.

Украина – Андорра 1:0

Обзор матча:

Гол: Швед, 87

Украина U-21: Каневцев – Миколенко, Леднев, Попов – Коваленко, Шапаренко (Максим Третьяков, 46), Михайличенко, Тымчик (Алексей Гуцуляк, 81), Марьян Швед, Егор Назарина – Андрей Борячук (Назарий Русин, 46)

Андорра U-21: Икер – Эрик Де Паблос, Бове, Кристиан Гарсия (Гильен, 75), Алеш Мартинес – Рейес, Рикард Фернандес, Наззаро (Дель Кастильо, 55), Грау Сампер – Аликс Виладот, Франциско Помарес

Турнирная таблица:

Отметим, что "сине-желтым" еще предстоит сыграть с Шотландией – 13-го октября и Нидерландами – 16-го октября.