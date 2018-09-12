Швед: Все голы, которые забиваю, посвящаю моей жене и ребенку

Форвард «Карпат» Марьян Швед великолепным ударом принес молодежной сборной Украины победу над Андоррой в матче отбора Евро-2019.

«Эмоции отличные, мы победили в двух играх, мы очень рады. Я очень расстроился, когда не забил пенальти. Но я знал, что забью. Конечно, хотел реабилитироваться, не забивать пенальти в такой игре это не очень приятно. Хотел реабилитироваться, забил, очень рад».

«Все голы, которые забиваю, посвящаю моей жене и ребенку. Мы знали, что играть против них будет очень сложно, но не настолько».

«Они сами не играли в футбол и не давали играть нам. У них вся команда оборонялась. Они против всех соперников так играют, мы анализировали их игры, но на видео это одно, а на поле это другое. Очень сложно играть, когда восемь человек стоят в защите, нет зон, некому отдать, сложно было».

«Сейчас нам нужно побеждать во всех матчах, чтобы выйти из группы. Будем делать все возможное, чтобы выйти на ЕВРО-2019», - считает Швед.