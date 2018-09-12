Хедира подписал новый контракт с Ювентусом

Как сообщает официальный сайт туринского клуба, новое соглашение рассчитано до 2021 года. Срок прошлого контракта истекал по окончании нынешнего сезона.

Хедира перешёл в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2015 года на правах свободного агента. За это время он провёл за итальянский клуб 113 матчей, в которых его команда одержала 86 побед. В составе «Ювентуса» немец по три раза выигрывал чемпионат и Кубок Италии.

В нынешнем сезоне 31-летний футболист провёл в составе «Ювентуса» три матча в чемпионате Италии, в которых отметился одним голом. Туринцы после трёх туров единолично лидируют в турнирной таблице Серии А с девятью очками.