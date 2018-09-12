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Гусев - о начале тренерской работы в Динамо

Олег Гусев
13:34 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Олег Гусев прокомментировал работу на новой должности и рассказал про тренерские курсы.

Ранее сообщалось, что экс-полузащитник киевлян Олег Гусев отныне будет работать тренером в молодежной команде Динамо.

"Если я выбрал эту профессию, должен "убить" в себе игрока. Не знаю, получилось это или нет, но я стараюсь, осваиваюсь, стараюсь перенять опыт нашего тренерского штаба, учусь и понимаю, что впереди много работы", — цитирует Гусева официальный сайт Динамо.

"В ноябре буду сдавать экзамены на лицензию категории А, и если все пройдет успешно, этот тренерский диплом даст мне право официально работать помощником тренера или главным тренером команды Премьер-лиги. Со временем можно будет подумать и о получении диплома категории PRO".

"Кто в моей группе? Она у нас достаточно большая – 20 человек, и все одногруппники — известные игроки, которые выступали в высшей лиге, в частности, Эдмар, Сергей Кравченко, Марко Девич, многие ребята играли в сборной".

"В футболе я многое знаю на практике, но теория также необходима. Должны сдать четыре сессии, плюс проходим стажировку в детско-юношеской футбольной школе, а затем – в профессиональном клубе. Я и так уже этим занимаюсь, поэтому, надеюсь, мне будет легче. Домашние задания также есть: заполняем журналы и тому подобное. Это также нужно уметь делать".

"Амбиции, как у игрока – всегда побеждать. Буду стараться донести до ребят, что в этом клубе даже в молодежной команде ни о каком другом результате, кроме победы, не может быть и речи. Уже делаю это, у нас было пару неудачных игр, к счастью, прошлый матч выиграли, поэтому будем двигаться дальше.

"Какие задачи ставит старший тренер молодежной команды? У меня пока ознакомительная функция, чем могу, помогаю. Я только недавно завершил игровую карьеру, мне нужно многому научиться".

"Когда дубль занимается отдельно от первой команды, и есть такая необходимость, например, во время какого-то упражнения не хватает игрока, конечно, я занимаю его место. Екипируюсь соответственно – всегда на тренировку надеваю бутсы".

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Новости спорта, Новости футбола, Олег Гусев, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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