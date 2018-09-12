Модрич зимой собирается покинуть Реал

33-летний хавбек мадридцев прошедшим летом хотел перебраться в Интер, однако Реал отказался отпускать его.

Как сообщает Sport Mediaset, зимой Интер сделает повторное предложение по трансферу Модрича, и на сей раз Лука намерен добиться трансфера в стан "нерадзурри".

По информации издания, хорватский хавбек хочет выступать в одной команде со своими соотечественниками и друзьями Марцело Брозовичем, Иваном Перишичем и Шиме Врсалько. Также Луку прельщает возможность побороться со своим бывшим одноклубником Криштиану Роналду, который выступает в Серии А за Ювентус.

Ранее президент Реала Флорентино Перес заявил, что Интер пытался заполучить Модрича без денег.