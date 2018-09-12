Легендарный Джордж Веа сыграл за сборную, будучи президентом Либерии

Президент Либерии и в прошлом известный футболист Джордж Веа принял участие в товарищеском матче сборной своей страны с Нигерией, в котором его команда уступила со счётом 1:2, сообщает BBC.

Встреча была организована для выведения из обращения в сборной Либерии 14-го номера, под которым Веа выступал большую часть своей карьеры. Сам экс-футболист, которому сейчас 51 год, вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 80-й минуте матча.

За свою профессиональную карьеру Веа успел поиграть за такие клубы, как «Монако», «Пари Сен-Жермен», «Милан», «Челси», «Манчестер Сити» и «Марсель». В 1995 году стал первым в истории уроженцем Африки, получившим «Золотой мяч». В декабре 2017 года стал 25-м президентом Либерии.