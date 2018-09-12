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Дибала: Мне повезло играть с Месси и Роналду

Пауло Дибала
18:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Пауло Дибала является партнером по команде сразу двух легендарных футболистов современности.

Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала признался, что счастлив выступать в одной команде с Лионелем Месси, а в другой - с Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду — отличный игрок. Мне повезло сыграть с Лионелем Месси в сборной Аргентины и теперь вместе с Роналду в Ювентусе.

Теперь я должен подготовиться к следующей игре. У нас также скоро игра в Лига чемпионов против Валенсии в среду, поэтому мы должны работать, чтобы быть готовыми. Каждая игра сложная, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в них одержать победы. До конца сезона долгий путь", — цитирует аргентинского футболиста La Joya.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Новости футбола, Пауло Дибала, ФК Реал, ФК Ювентус, Футбол.
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