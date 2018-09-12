Дибала: Мне повезло играть с Месси и Роналду

Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала признался, что счастлив выступать в одной команде с Лионелем Месси, а в другой - с Криштиану Роналду.

"Криштиану Роналду — отличный игрок. Мне повезло сыграть с Лионелем Месси в сборной Аргентины и теперь вместе с Роналду в Ювентусе.

Теперь я должен подготовиться к следующей игре. У нас также скоро игра в Лига чемпионов против Валенсии в среду, поэтому мы должны работать, чтобы быть готовыми. Каждая игра сложная, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в них одержать победы. До конца сезона долгий путь", — цитирует аргентинского футболиста La Joya.