Дибала: Мне повезло играть с Месси и Роналду
Новости спорта: Пауло Дибала является партнером по команде сразу двух легендарных футболистов современности.
Нападающий Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала признался, что счастлив выступать в одной команде с Лионелем Месси, а в другой - с Криштиану Роналду.
"Криштиану Роналду — отличный игрок. Мне повезло сыграть с Лионелем Месси в сборной Аргентины и теперь вместе с Роналду в Ювентусе.
Теперь я должен подготовиться к следующей игре. У нас также скоро игра в Лига чемпионов против Валенсии в среду, поэтому мы должны работать, чтобы быть готовыми. Каждая игра сложная, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в них одержать победы. До конца сезона долгий путь", — цитирует аргентинского футболиста La Joya.