Срна готовит детский благотворительный проект в Украине

Экс-капитан "Шахтера" и сборной Хорватии, который ныне выступает в итальянском "Кальяри", в скором времени реализует в Украине масштабный детский благотворительный проект. Подробности программы Дарио презентует в Харькове накануне одного из домашних матчей "Шахтера" в Лиге чемпионов.

Накануне донецкий "Шахтер" в центре Киева, открыл фотовыставку памятных моментов Лиги чемпионов. На фотографиях показаны все лучшие мгновения "горняков" в самом престижном футбольном турнире за 18 лет, в период с 2000 по 2018 год.

Тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, посетив выставку сказал, что для него большая честь быть рядом с легендами, которые создавали красивую историю донецкого клуба.