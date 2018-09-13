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Украинский Житлобуд-1 крупно уступил в 1/16 женской ЛЧ

ФК Житлобуд-1
03:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Наша команда проиграла Линчепингу в первом матче противостояния.

В Харькове состоялся первый матч 1/16 финала женской Лиги чемпионов по футболу. Местный клуб Жилстрой-1 принимал шведский Линчепинг.

К сожалению, наши девушки практически лишились шансов на выход в следующий раунд соревнований проиграв со счетом 1: 6

Ответный матч состоится 26 сентября.

Житлобуд-1 – Линчепинг 1:6

Голы: Монум, 26, 60, 86, Хартиг, 48, Воронина, 70, Алиду, 75, Расмуссен, 82

Житлобуд-1: И.Санина, Ж.Санина, Утицких, Андрущак, Голыш, Шевчук, Кочнева (Хаванская, 90), Кунина (Петрик, 58), Апанащенко, Воронина, Овдийчук.

Линчепинг: Лаббе, Килдемоес, Ланц, Леннартссон, Алквист, Расмуссен (Селеруд, 86), Монум, Асллани (Богрен, 79), Хартиг (Алиду, 71) , Ангелдал, Оскарссон.

 

 

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Новости спорта, Женская лига Чемпионов, Новости футбола, ФК Житлобуд-1, ФК Линчепинг, Футбол.
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