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Гвардиола: Закончу тренерскую карьеру в Барселоне

Хосеп Гвардиола
04:52 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола хочет закончить тренерскую карьеру в Барселоне.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хотел бы завершить тренерскую карьеру в "Барселоне".

"Мои команды всегда будут играть так, как хочу я. Закончу тренерскую карьеру там, где всё началось. Мои последние шаги в мире футбола, надеюсь, будут сделаны в „Барселоне“", — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Гвардиола является воспитанником "Барселоны". В составе основной команды каталонского клуба Гвардиола играл с 1990 по 2001 год. Карьеру тренера испанец начал во второй команде "Барселоны", а позже возглавил основой коллектив клуба, где работал с 2008 по 2012 год. Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года.

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Новости спорта, Новости футбола, ФК Барселона, ФК Манчестер Сити, Футбол, Хосеп Гвардиола.
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