Соперника Украины в Лиге наций может возглавить тренер Славии

Бывший наставник Славии Ярослав Шилгавы является главным кандидатом на пост главного тренера сборной Чехии, сообщает iDnes.cz

«Мы начали переговоры с Шилгавы, которые являются сейчас приоритетными для нас. Хочется верить, что все станет ясно на следующей неделе. Пока никаких договоренностей не достигнуто.

Шилгавы уже имеет опыт, побеждал с большими командами и региональными клубами, имеет авторитет, является одним из самых выдающихся тренеров в чемпионате Чехии», – заявил председатель Чешской ассоциации футбола Мартин Малик.

Шилгавы в прошлом тренировал многие чешские клубы, среди которых вторая команда пражской Спарты, Кладно, Виктория Пльзень, Динамо Ческе-Будеевице, Слован Либерец, Яблонец, Дуклу и пражскую Славию, которую покинул прошлом зимой.

Также Шилгавы с 2001 по 2009 год был ассистентом главного тренера сборной Чехии.

Напомним, Карел Яролим вчера покинул пост наставника сборной Чехии, которая является соперником Украины по Лиге наций.

Под его руководством команда не смогла пробиться на ЧМ-2018, пропустив в группе Германию и Северную Ирландию, а также стартовала с домашнего поражения в Лиге наций от Украины (1:2).