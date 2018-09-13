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Форвард Шахтера продолжит карьеру в Первой лиге Украины

Денис Арендарук
08:13 Сегодня Телеграф
Сегодня
Фото: ФК Рух

Новости спорта: Денис Арендарук продолжит карьеру в Первой лиге Украины.

Команда Первой лиги чемпионата Украины "Рух" (Винники) усилился воспитанником донецкого "Шахтера" Денисом Арендаруком. Клуб арендовал нападающего на год. Новичок будет выступать под восьмым номером.

Денис Арендарук выступал за юношеский и молодежный состав "Шахтера". В сезоне 2014/2015 стал чемпионом Украины с "Шахтером" U-19, пришел с ним к финалу Юношеской лиги УЕФА. В конце декабря 2017 года подписал новый 3-летний контракт с донецким клубом. В конце февраля 2018 его арендовал "Мариуполь". Дебютировал в составе этой команды в Премьер-лиге 7 апреля в проигранном (0:1) выездном поединке 26-го тура против полтавской "Ворсклы".

Кстати, Арендарук успешно выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19 – за первую сыграл 32 матча и забил 13 голов, за вторую – 25 поединков, 9 голов.

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Новости спорта, Денис Арендарук, Новости футбола, ФК Рух, ФК Шахтер, Футбол.
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