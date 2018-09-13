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Лидер Ливерпуля Мане рассказал о своих первых шагах в футболе

Садио Мане
08:58 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Близкие лидера "Ливерпуля" называли его увлечение пустой тратой времени.

Вингер Ливерпуля и сборной Сенегала Садио Мане рассказал, как начинал свою футбольную карьеру с самого детства. Полузащитника цитирует Bleacher Report.

Я родился в деревне, где никогда не было футболиста, который играл в крупных чемпионатах. Помню, когда был маленьким, мои родители считали, что я должен учиться, чтобы стать учителем. Они думали, что футбол — пустая трата времени, что никогда не добьюсь успеха.

Всегда говорил им, что это единственная работа, которая позволит мне помочь им. Они не были уверены в этом, потому что я был далеко от столицы страны. Они были против этой идеи и никогда не верили в то, что у меня получится вплоть до того дня, когда подписал свой первый профессиональный контракт.

Они были не совсем неправы, потому что это было действительно непросто, но я хотел реализовать свою мечту стать футболистом. Отдал для этого всё, дошло до того, что у них действительно не осталось выбора, поэтому родители начали помогать мне, и это сработало. Сегодня они гордятся мной».

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Новости спорта, АПЛ, Новости футбола, Садио Мане, ФК Ливерпуль, Футбол.
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