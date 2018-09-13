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Тевес рассказал о главных различиях между Роналду и Месси

Лионель Месси и Криштиану Роналду
09:13 Сегодня Телеграф
Трибуна

Новости спорта: Аргентинский форвард играл с каждым из них в одной команде

Годы обсуждается футбольными экспертами и болельщиками тема о том, кто лучший игрок, Криштиану Роналду или Лионель Месси. И хотя окончательный ответ вряд ли мы когда-нибудь узнаем, потому что всегда найдутся весомые аргументы у каждой стороны, аргентинская легенда Карлос Тевес рассказал о ключевом различим между португальцем и аргентинцем. Тевес играл с обоими. С Роналду он защищал цвета "Манчестер Юнайтед", а с Месси многие годы играл в аргентинской сборной.

"Я никогда не видел Месси в спортзале. Я никогда не видел, чтобы он делал какие-то упражнения с мячом или тренировал дриблинг. У него все получается естественно. За исключением пенальти, исполнение которых он тренировал в начале своей карьеры. Роналду всегда после тренировки еще тренировался в спортзале. Это была одержимость. Быть лучшим во всем. Кроме того, он всегда приходил на работу раньше", – рассказал Тевес об их совместной практике в "Юнайтед".

"Когда тренировка начиналась в девять, а я приходил в восемь, Роналду уже был там. Даже когда я пришел в 7:30, он был там. Я сам себя спросил: "Как я могу избавиться от этого персонажа?" Поэтому однажды приехал в шесть, но он снова был там, хотя и немного сонливый", – цитирует Тевеса портал goal.com.

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Новости спорта, Криштиану Роналду, Лионель Месси.
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