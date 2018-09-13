Тренер Астаны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы

"Жеребьевку у нас в клубе восприняли спокойно. Астана тоже опытный еврокубковый боец. Будет интересно. В Казахстане очень довольны, что приедет именно киевское Динамо.

Полностью согласен с исполнительным директором нашего клуба Кайсаром Бекеновым, который сказал, что фаворитом группы считает "динамовцев" и вспомнил об общей футбольной истории. Среди болельщиков старшего поколения будет определенная ностальгия. Уверен, в Астане на Динамо придет полный стадион", – цитирует Глущенко Команда№1.

Отметим, первый матч 1-го тура Лиги Европы между Динамо и Астаной состоится 20 сентября. Начало 20:00.