Тренер Астаны - о предстоящем матче против Динамо в Лиге Европы
Новости спорта: Тренер вратарей Астаны Андрей Глущенко рассказал о том, как в клубе отреагировали на результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.
"Жеребьевку у нас в клубе восприняли спокойно. Астана тоже опытный еврокубковый боец. Будет интересно. В Казахстане очень довольны, что приедет именно киевское Динамо.
Полностью согласен с исполнительным директором нашего клуба Кайсаром Бекеновым, который сказал, что фаворитом группы считает "динамовцев" и вспомнил об общей футбольной истории. Среди болельщиков старшего поколения будет определенная ностальгия. Уверен, в Астане на Динамо придет полный стадион", – цитирует Глущенко Команда№1.
Отметим, первый матч 1-го тура Лиги Европы между Динамо и Астаной состоится 20 сентября. Начало 20:00.