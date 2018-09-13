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Президент Ингульца - о гостевом секторе в виде клетки

Александр Поворознюк
12:06 Сегодня Телеграф
Трибуна
Фото: ПФЛ

Новости спорта: Объяснил, почему гостевой сектор похож на тюремную камеру.

Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что не видит ничего плохого в появлении на стадионе гостевого сектора, окруженного решеткой.

«Что плохого в нашем гостевом секторе? Все удобства в наличии, есть кресла — устраивайтесь удобнее. Что не так?» — рассказал Поворознюк в интервью Footboom.com.

«Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. Из-за этого их туда бросают и закрывают. На каждом стадионе должно это быть! И у меня есть. Мы специально этот сектор установили на видном месте, чтобы все его видели и думали головой перед тем, как что-то делать неправильно. Эта «клетка» — камера временного содержания для тех болельщиков, которые нарушают правила поведения на стадионе. Сначала им делают замечания, а если они его не выполняют, то их просто сажают в «клетку» до выяснения обстоятельств. Что я неправильно сделал?

После того, что произошло на НСК «Олимпийский», когда ультрас харьковчан устроили настоящее побоище, и после того, что болельщики Металлиста 1925 творили у нас в прошлом году, когда Ингулец-2 выступал во Второй лиге, то простите, а что оставалось делать? Вы же помните, как фанаты харьковского клуба бегали по газону на «Олимпийском» после матча с Агробизнесом, а милиция пыталась их утихомирить? В Петрово болельщики Металлиста 1925 купили билеты на первый сектор, где и поддерживали свою команду.

Идея возникла спонтанно. Как-то ко мне пришел директор клуба и показал нормы регламента. У нас должна быть камера для хранения вещей и комната для временно задержанных. Вот для этого я сделал в нормальном месте «клетку», чтобы все ее видели. Если полиция кого-то туда посадит … Раньше так и было. Такая «камера» должна быть по регламенту! Для тех людей, которые не умеют себя вести в общественных местах и на стадионе».

Ранее Ингулец опубликовал официальное заявление, в котором объяснил появление подобного гостевого сектора вопросами безопасности. При этом было отмечено, приезжие болельщики размещаются в обычном гостевом «секторе 1», а «сектор 9» рассматривается в качестве альтернативы для нарушителей.

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Новости спорта, Александр Поворознюк, Новости футбола, ФК Ингулец, Футбол.
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