Наставник Хоффенхайма - о предстоящем матче против Шахтера в Лиги чемпионов

Главный тренер немецкого Хоффенхайма Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча против донецкого Шахтера в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

– Это будет ваш первый сезон группового этапа ЛЧ УЕФА. Является ли Шахтер вашим главным оппонентом в группе?

– Безусловно, это интересная группа, в которой выделяется Манчестер Сити. Однако Шахтер – хорошая команда, ко встрече с которой мы будем тщательно готовиться. У донецкого коллектива очень талантливый состав, высокого качества и креативности. Встреча с Шахтером будет захватывающим вызовом для Хоффенхайма.

– В команде довольно много травмированных. Считаете ли вы, что это может помешать правильной подготовке к противостоянию?

– Мы делаем все от нас зависящее в данной ситуации. Конечно, нам чуть не пришлось заменить весь стартовый состав, чтобы начать сезон, однако можем рассчитывать на весь коллектив, чтобы компенсировать это.

– Вы уже наблюдали за игрой Шахтера и тактикой Пауло Фонсеки? У вас есть сомнения по поводу того, что обе команды станут играть в открытый футбол?

– Могу говорить лишь за себя и мою команду, а мы подходим к каждой игре с позитивным настроем. Конечно же, мы также изучаем каждого из наших соперников перед встречами.

– Какого игрока Шахтера могли бы выделить? Кого считаете наиболее опасным исполнителем?

– Было бы несправедливо выделять отдельного игрока. Шахтер – это клуб, который на протяжении многих лет выпускал именитых игроков. Пауло Фонсека – их большой и опытный тренер, который к тому же говорит на языке восьми бразильских исполнителей. Это всегда большой плюс.

– Проводить первый матч на выезде – это преимущество для вас? Не боитесь давления трибун?

– С нетерпением ожидаем наш матч с Шахтером. Мы очень много работали, чтобы, наконец, участвовать в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, и с радостным волнением ждем предстоящих вызовов. Это то, что дает нам огромную мотивацию, – сказал немецкий специалист