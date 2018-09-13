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Президент Торино инвестировал €60 млн, но умалчивает о задачах на сезон

Урбано Каиро
16:56 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Руководитель Торино отмечает хороший старт команды в новом сезоне, но предпочитает не говорить о задачах после больших инвестициях в летнее трансферное окно.

Президент итальянского "Торино" Урбано Каиро поделился своим мнением о старте своего клуба в Серии А.

"Я доволен нашим началом. У нас было незаслуженное поражение в игре против "Ромы", а затем мы показали хорошую игру в матчах с "Интером" и СПАЛ. Конец трансферного окна был очень важен, мы подписали четырех игроков, которым нужно больше работать главным тренером.

Я сожалел о том, что не смог дать моему тренеру новичков раньше, но это того стоило, потому что дискомфорт от последних недель теперь пройдет. Мы инвестировали 60 миллионов евро, но я бы предпочел не говорить о наших задачах. Теперь важно двигаться вперед матч за матчем, а там посмотрим", - сказал Каиро.

Отметим, что после трех туров "Торино" набрал четыре очка и занимает в таблице 11 место в Серии А.

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Новости спорта, Серия А, Торино, Урбано Каиро.
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