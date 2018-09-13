Вернидуб озвучил задачи Зари на сезон

Наставник Зари Юрий Вернидуб озвучил амбициозную цель команды в чемпионате после вылета луганчан из Лиги Европы

"Обидно, что не вышли в групповой этап Лиги Европы. С одной стороны – не выполнили задачу, но с другой – есть задача как минимум попасть в тройку в чемпионате.

Плюс, скоро начнутся матчи на Кубок Украины. Это тоже приоритетное турнир и постараемся пройти как можно дальше", – цитирует Вернидуба официальный сайт Зари.

Напомним, Заря не прошла плей-офф квалификации Лиги Европы, проиграв по сумме двух матчей РБ Лейпциг. После матча с немцами Вернидуб заявил о желании уйти из команды, однако позже изменил свое решение.

Отметим, матч 8-го тура УПЛ между Зарей и Динамо состоится в воскресенье, 16 сентября. Начало встречи в 17 часов.